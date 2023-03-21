Гриб-паразит из The Last of Us может в реальности дарить отличную потенцию и долголетие

Недавно завершился показ первого сезона сериала The Last of Us, снятого по одноименной компьютерной игре. Проект имел огромный успех и получил высокие оценки от критиков, поэтому обсуждения поклонников продолжаются до сих пор. По сюжету гриб-паразит вселяется в человека, полностью подчиняет его, из-за чего и начинается апокалипсис. Как выяснилось, история действительно имеет место быть в реальном мире, ведь эти самые жуткие грибы существуют. Вот только чтобы поработить людей, им потребуется несколько десятков миллионов лет эволюции. Сейчас же они вполне безобидные. И более того – насколько они ужасно выглядят, настолько они полезные.

Достать кордицепс можно. Его достаточно легко купить, правда, позволить себе это могут не все. 14 грамм кордицепса китайского продается за 21 300 рублей. При этом, как уточнило издание «Фонтанка», для того, чтобы гриб начал даровать свое «волшебство» необходимо минимум 500 граммов в месяц. На профильных же сайтах цена еще выше – 120 тысяч рублей за 10 граммов.

Почему жуткие грибы-паразиты, похожие на засохших гусениц, стоят так дорого? Дело в том, что считается, что они способны продлить жизнь, вернуть потенцию, омолодить, а также улучшить качество спермы. Полезные свойства можно перечислять еще долго, правда, в научных кругах с этим не соглашаются, так как испытания проводились только на животных, а не на людях.

Кордицепсов насчитывается несколько сотен видов, но считается, что самым чудодейственным является китайский. Этот паразит любит заражать своими спорами гусениц призрачной моли Hepialus armonicanus, живущих на высоте 3 500–5 000 метров в Тибетском нагорье и Непальских Гималаях. После проникновения в тело жертвы гриб пробивается наружу, именно поэтому он так жутко выглядит.

«Кордицепс китайский действительно очень полезен. Но беда в том, что он встречается мало где и в труднодоступных местах. Поэтому стали исследовать другие виды этого рода», - рассказал ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

Некоторые виды кордицепса встречаются даже в Подмосковье. Но при этом бездумно употреблять в пищу любой гриб-паразит не стоит. Он не является лекарственным средством, и лучше всегда консультироваться с врачом.

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