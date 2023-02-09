Забывчивый Дед Мороз: неизвестный «припарковал» оленя возле подъезда дома в Якутске

В столице арктического региона России городе Якутске жители засняли на камеру привязанного возле подъезда жилого дома оленя. Об этом сообщает РИА Новости.

Животное стояло привязанное возле подъезда жилого дома. Олень вел себя спокойно, вежливо и агрессию к людям не проявлял, а наоборот, благородно принимал в дар угощения от местных жителей. Кадры, снятые очевидцем, тому доказательство.

Прохожие предположили, что рогатое животное дожидается своего хозяина.

Как сообщают СМИ, городская администрация не запрещает подобное перемещение оленей по городу, но только животные должны быть под присмотром владельцев. При этом в городе зарегистрировано всего шесть животных, из них четыре находятся под ведомством цирка, еще два принадлежат частному лицу.

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