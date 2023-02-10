За пирожок 830 рублей: как выглядит самый дорогой беляш в Москве
Самый дорогой беляш в Москве за 830 рублей сравнили с вокзальным пирожком.
Фото: Freepik
В одном из заведений на Патриарших прудах ресторанный критик Михаил Костин обнаружил самый дорогой, по его мнению, беляш в Москве. Об этом пишет Мослента.
Фотографией блюда он поделился в своем микроблоге.
«На фотографии «Беляш на сковороде с мятым картофелем и трюфелем». Трюфель, конечно же, представлен маслом, которым спрыснули обычные шампиньоны. Зато цена красивая — 830 рублей за один диск», — написал Костин.
Фото: @mkostin_ru Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Вкус дорогого беляша критик описал следующим образом.
«По вкусу ничем не отличается от хорошего вокзального жареного пирожка. Кстати, это самый дорогой беляш в городе, а может, и в стране», — подчеркнул Костин.
СМИ пишут, что привокзальный беляш стоит пятьдесят рублей.
Подписчики критика в комментариях отметили, что цена на пирожок слишком высокая, да и сам он мало похож на традиционный пышный беляш — больше напоминает маленькую плоскую лепешку.
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