За пирожок 830 рублей: как выглядит самый дорогой беляш в Москве

Вкус дорогого беляша критик описал следующим образом.

«По вкусу ничем не отличается от хорошего вокзального жареного пирожка. Кстати, это самый дорогой беляш в городе, а может, и в стране», — подчеркнул Костин.

СМИ пишут, что привокзальный беляш стоит пятьдесят рублей.

Подписчики критика в комментариях отметили, что цена на пирожок слишком высокая, да и сам он мало похож на традиционный пышный беляш — больше напоминает маленькую плоскую лепешку.

Ранее сообщалось, что в США не поздоровилось петуху, который напал ребенка. Петух был домашний, но в один день не удержался и клюнул девочку прямо в лицо. Петух не индюк, поэтому заботливая мать сделала из него не суп, а наггетсы.