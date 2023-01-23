Грустно, но вкусно: мать отомстила петуху, напавшему на ее дочь, и приготовила из него наггетсы

В США многодетная мать отомстила домашнему петуху за то, что он клюнул ее дочь прямо в лицо. Женщина не просто убила птицу, но и приготовила из ее мяса наггетсы для семьи.

Маган Шмидт, воспитывающая троих детей, рассказала в личном блоге историю, которая произошла в ее частном доме. Петух, которого звали Хейхей, однажды напал на ее дочь и сильно повредил ей лицо. Женщина отметила, что птица так сильно клюнула, что едва не оставила ребенка без глаза.

Не желающая оставлять злодеяние петуха безнаказанным Шмидт спланировала план мести. Она рассказала, что просто убить Хейхея было бы слишком просто, поэтому она его после еще и зажарила. Так, на ужин в тот день дети Маган ели наггетцы из мяса врага.

После публикации поста многодетной матери пользователи в Сети поделились на два лагеря. Одни посмеялись от истории женщины, а другие стали критиковать ее. Люди писали, что убивать птицу из мести нельзя. Да и дети, по их мнению, часто сами провоцируют агрессию животных.

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