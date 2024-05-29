Выполняет задание: Соловьев заявил, что Панин* играет роль жены Эммануэля Макрона

Телеведущий Владимир Соловьев нашел сходство между российским актером Алексеем Паниным* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и женой президента Франции Эммануэля Макрона. Он предположил, что артист исполняет ее роль.

Журналист поделился своим мнением на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым». Он заявил, что Бриджит Макрон копия сбежавшего из России Панина*. Гости студии при этом согласились с оценкой ведущего.

«Роль которой исполняет бездарный российский актер». Что не заметили, что один в один?» — задался вопросом журналист.

Также Соловьев добавил, что актера удалось подменить на супругу президента — сейчас он выполняет задание. А сама Бриджит отдыхает от всего в Соединенных Штатах.

Ранее смеющиеся жены Макрона и Шольца у мемориала жертвам холокоста вызвали скандал. Их сочли лицом всего западного мира.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга