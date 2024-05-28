«Это отсутствие культуры»: смеющиеся жены Макрона и Шольца у мемориала жертвам холокоста вызвали скандал

В Сети разгорелся скандал после того, как появились кадры со смеющимися женами президентов Франции и Германии — Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер. Первые леди веселились у мемориала жертвам холокоста. Российские политологи прокомментировали эту ситуацию и назвали ее отражением Запада. Об этом сообщает ИА Регнум.

По мнению экспертов, таким образом дамы продемонстрировали, что у них отсутствует уважение к истории. И это проблема, как уточнил политолог Марат Баширов, многих нынешних европейских лидеров.

«Это отсутствие культуры, и нынешние европейские лидеры всегда так себя ведут. Вы можете их «ловить» на этом через каждую минуту. Это вопрос личной культуры, вопрос уважения к истории, к важным событиям», - заявил Баширов.

Политолог отметил, что научить культуре невозможно. Нельзя прописать в протоколе пункт «не улыбаться». И с ним согласился его коллега Владимир Шаповалов. По его словам, такие ситуации происходили уже ни раз и вникать в причины бессмысленно. Он подчеркнул, что считает западные страны «циничными» и «ничтожными» с точки зрения традиционных, общечеловеческих ценностей.

Отметим, что рассердили смеющиеся жены президентов и обычных людей. Так, по информации Bild, европейские граждане были крайне возмущены их поведением.

Ранее депутат из Екатеринбурга предложил отправлять бездомных собак на СВО.