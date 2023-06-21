Встала поперек: в Новороссийске подросток проглотил 10-сантиметровую палочку от чупа-чупса

В Новороссийске к врачам местной больницы обратился 15-летний подросток вместе с родителями. Он сообщил, что проглотил палочку от конфеты чупа-чупс. После обследования оказалось, что инородное тело внутри организма школьника достигало 10 сантиметров в длину. Об этом сообщили в Телеграм-канале медицинского учреждения.

Как именно продолговатый предмет оказался в двенадцатиперстной кишке, не уточняется. В ходе осмотра специалисты определили, что палочка не может выйти естественным путем, так как она застряла, встав поперек. Из-за этого было решено доставать вещь при помощи эндоскопа и петли. Наркоз при этом не был использован.

Врачи отметили, что процедура прошла успешно и без каких-либо затруднений. Мальчик не сопротивлялся и даже помогал. В целом медики подчеркнули, что вел он себя достойно.

К слову, подобные случаи попадания инородных тел в организм человека могут быть крайне опасны. Они приводят к сквозному повреждению стенок кишечника и развитию жизнеугрожающих состояний.

Ранее в Петербурге хирурги извлекли из желудка двухлетнего мальчика 57 небольших магнитов. На данный момент это рекорд для персонала больницы, так как раньше к ним не поступали пациенты с таким количеством инородных тел внутри организма.