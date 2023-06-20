В Петербурге хирурги обнаружили в желудке двухлетнего мальчика 57 магнитов

В одной из больниц Санкт-Петербурга хирурги спасли двухлетнего ребенка. Из желудка мальчика извлекли 57 магнитов. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Как стало известно источнику, в середине июня в клинику с жалобами на боли в животе поступил маленький пациент. Медики провели обследование и выявили, что внутри его организма находится больше пяти десятков небольших магнитов. Как именно они туда попали и почему малыш проглотил их, не разглашается.

Так как подобные инородные тела в желудке представляют особую угрозу жизни человека, было решено немедленно их доставать. Как отметили в медицинском учреждении, хирургического вмешательства не потребовалось, так как специалистам удалось извлечь все магниты эндоскопическим способом. Сейчас мальчику уже ничего не угрожает.

К слову, 57 магнитов в организме – на данный момент рекорд для питерских врачей. Они сообщили, что пока не сталкивались с подобным. По словам специалистов, подобные предметы крайне опасны для ребенка, так как они могут окислиться и притянуться друг к другу, что приведет к перфорации слизистой.

Ранее магниты проглотила четырехлетняя девочка на Сахалине. Правда, она успела съесть меньше, чем ребенок из Петербурга, – 40 штук. В ее желудке они уже успели слипнуться, поэтому спровоцировали появление около 20-ти отверстий.