Встал и пошел: житель Воронежа упал с 19 этажа на автомобиль и остался жив

В Воронеже мужчина упал с 19 этажа на автомобиль и остался жив. Счастливчик поднялся на ноги с помощью спасателей и даже спел песню. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Видео с неизвестным мужчиной, который приземлился на машину, появилось во многих Telegram-каналах в понедельник, 3 апреля вечером. На кадрах виден герой ролика, которого спасатели вытаскивают из багажника иномарки. Предположительно, он упал именно туда. Неизвестный встает на ноги и с помощью сотрудников идет к машине скорой помощи.

По словам собеседника агентства, упавшим с 19 этажа оказался мужчина 1982 года рождения. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с травмами головы и позвоночника.

По данным kp.ru, от удара иномарка превратилась в груду металла, а пострадавший встал на свои ноги и попытался пойти, но не смог сделать ни шагу. Но не из-за травм, а из-за того, что застрял ногами в стекле машины. Спасателей вызвали, чтобы вытащить «счастливчика».

Очевидцы рассказали об инциденте.

«Все произошло у меня на глазах, я в это время стояла на балконе. Честно говоря, подумала, что человек бутылку кинул. А он себя «скинул». При этом крикнул что-то, типа «за наших!». На самом деле это страшно», – цитирует девушку kp.ru.

В Сети гадают, как мужчина смог выжить после падения с такой высоты. Многие предполагают, что от удара в иномарке сработали подушки безопасности, именно поэтому житель «мягко» приземлился.

По факту падения мужчины в воронежском СУСКе организовали доследственную проверку.

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