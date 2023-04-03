Спасло чудо: в Челябинской области ребенок по шею утонул в луже

Инцидент произошел вечером 2 апреля в третьем микрорайоне города Златоуста.

Мать с сыном отправились за покупками в магазин. Ребенок в какой-то момент наступил ногой в лужу и, в буквальном смысле, провалился под землю.

По словам матери, глубина воды в этом месте была около метра – в считанные секунды на поверхности осталась лишь голова малыша.

С огромным трудом женщине удалось вытащить ребенка из водного капкана. На помощь пришла еще одна женщина – сотрудница того самого магазина, в которых семья совершала покупки.

Продавщица одолжила пострадавшему сухие вещи и проводила мать с сыном до дома.

Местные жители выдвигают версию, что в этом месте находился незакрытый люк ливневой канализации. Причины произошедшего сейчас уточняются, - сообщает региональный отдел информационного портала URA.ru.