Все равно как овощ: нового премьера Британии потребовали заменить на кочан салата

Несколько недель назад стало известно, что новым премьер-министром Великобритании станет бывший министр финансов Риши Сунак. Отмечается, что за последние 200 лет он самый молодой кандидат на эту должность.

Начав выполнять свои обязанности, Сунак столкнулся с волной критики в свой адрес. Он не провел на посту еще и месяца, а народ Британии уже требует заменить Риши. Причем выбор англичане сделали интересный. По их мнению, лучше с обязанностями премьер-министра справится обычный кочан салата.

Необычную замену предложили во время последнего выступления Риши Сунака в Парламенте. Пока министр докладывал, его постоянно прерывали, освистывали и допрашивали с пристрастием, а затем и вовсе прировняли к овощу.

Стоит отметить, что кочан салата не так прост, как кажется на первый взгляд. Он уже победил в «гонке» с прошлым премьером Британии и теперь нацелился на место Сунака. Овощной кандидат появился благодаря конкурсу, который устраивало издание «Дейли Стар». Редакции стало интересно, сможет ли бывший премьер Лиз Трасс продержаться на Даунинг-стрит дольше кочана. Гонка завершилась победой овоща, так как Трасс покинула пост спустя 44 дня.

Теперь британцы пророчат такую же участь новому премьеру. «Верните салат!», – крикнул один из слушателей во время выступления Сунака. Что ж, возможно, кочан салата – это действительно то, что нужно в Парламенте Великобритании, чтобы народ успокоился.

В защиту Риши Сунака скажем, что люди в Британии критикуют всех, у кого есть власть. Вчера неизвестный обкидал короля Карла III яйцами в Йорке во время открытия памятника, посвященного Елизавете II.