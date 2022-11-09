Английского короля Карла III закидали яйцами прямо перед матерью

Король и королева-консорт Великобритании Карл III и Камилла Паркер-Боулз приехали в город Йорк на открытие памятника, посвященного Елизавете II. Во время церемонии неизвестный подбежал к королевской чете и забросал их яйцами.

Выбежавший из толпы мужчина кидал в Карла III яйца, при этом выкрикивая «Британия была построена на крови рабов». На видео, которое попало в сеть, пожилой король не сразу понял, что происходит. Он беседовал с женой, пока его не отвела в сторону охрана.

Впрочем, отмечается, что остальные собравшиеся на открытии памятника почившего монарха не разделяли взглядов бунтующего. Толпа в противовес словам нарушителя скандировала «Боже, храни короля!» и «Как тебе не стыдно!». Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали мужчину, и никто не успел пострадать, в том числе король и королева Великобритании.

Напомним, что после смерти королевы Елизаветы II английские монархи постоянно попадают в какие-то скандалы. Больше всего в СМИ появляются имена принца Гарри и Меган Маркл. Недавно супружеская пара в срочном порядке попросила изменить их фрагменты интервью для документального проекта о королевской семье студии Netflix. Отмечается, что компания отказала в просьбе принца и актрисы, так как не захотела лишиться эксклюзивного контента.

О том, почему Гарри и Меган Маркл решили изменить собственные высказывания, пока не разглашается. По слухам, супруги могли сказать что-то лишнее о Елизавете II, о чем теперь после ее смерти пожалели.

К слову, жизнь нового английского короля Карла III теперь постоянно находится под пристальным вниманием аудитории. Недавно его жена королева-консорт Камилла Паркер-Боулз поделилась секретом их долгого и крепкого брака. Как выяснилось, у них с мужем есть интимный ритуал, который помогает им с каждым годом становиться ближе друг к другу.