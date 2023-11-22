Врачи удалили из мочевого пузыря пациента неожиданный предмет

В Подмосковье врачи обнаружили у пациента зубочистку в мочевом пузыре. Урологи Пушкинской больницы удалили инородный предмет, который каким-то образом попал в непредсказуемое место. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Минздрава МО.

По данным источника, за помощью обратился 32-летний житель. Он жаловался на частые позывы в туалет, боль и кровь в моче. После обследования выяснилось, что у мужчины в мочевом пузыре есть инородное тело. Сначала врачи решили, что это камень. Они были очень удивлены, когда узнали, что это не он.

«Подробили его, и показалась… зубочистка. Мы вытащили ее через мочевыводящие пути», — поделился врач-уролог высшей квалификационной категории Федор Бабенко.

По словам специалистов, если бы зубочистка осталась в мочевом пузыре, то у пациента могла возникнуть перфорация органа. Кроме того, он бы испытывал мучения. Сразу после процедуры мужчине стало лучше, он уже выписан.

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