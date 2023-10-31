«Могло бы иметь фатальные последствия»: из печени рукодельницы извлекли швейную иглу

В Чувашии врачи извлекли швейную иглу из печени рукодельницы. Женщина случайно проглотила ее во время работы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По данным источника, испуганная жительница обратилась в Больницу скорой медицинской помощи. Она рассказала медикам, что занималась рукоделием и держала иглу во рту. В какой-то момент она отвлеклась и вдохнула острый предмет.

Врачи провели пациентке эндоскопическое исследование пищевода и желудка, но иглы там не оказалось. Тогда ее направили в хирургическое отделение, где провели экстренную операцию. Оказалось, что игра прошла сквозь стенку желудка и вонзилась в левую долю печени. Острый предмет удалось извлечь. Пациентка чувствует себя хорошо и уже выписалась.

«Пациентке очень повезло. Попадание иглы в брюшную полость могло бы иметь фатальные последствия», – сказал заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи по хирургической помощи Ильдар Абызов.

Ранее мы писали о том, как в Астрахани муха отложила личинку в глазу 10-летнего мальчика.