19:59, 13 февраля 2023
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Врачи спасли 52-летнюю россиянку, которой в ухо заполз таракан
Фото: Freepik.com
Жительница Ростова-на-Дону три месяца ходила с тараканом в ухе, чувствуя заложенность носа и стреляющую боль. Перед появлением симптомов в ее жилище проводили обработку от насекомых.
Об инциденте сообщает КП. 52-летняя россиянка обратилась за помощью к медикам.
Они осмотрели слуховые проходы и обнаружили часть тараканьего брюшка. Врачи сделали промывание, после оказанной помощи женщина пошла на поправку.
Ранее в Москве «благодаря» тараканам нашли умершего жителя. 64-летний мужчина долгое время не выходил из квартиры. Оттуда поползли тараканы. Оказалось, что тело пролежало в квартире три месяца.
Источник фото:Freepik.com
Источник:КП-Ростов-на-Дону
Автор:Лилия КараеваТеги:
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