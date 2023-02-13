Врачи спасли 52-летнюю россиянку, которой в ухо заполз таракан

Жительница Ростова-на-Дону три месяца ходила с тараканом в ухе, чувствуя заложенность носа и стреляющую боль. Перед появлением симптомов в ее жилище проводили обработку от насекомых.

Об инциденте сообщает КП. 52-летняя россиянка обратилась за помощью к медикам.

Они осмотрели слуховые проходы и обнаружили часть тараканьего брюшка. Врачи сделали промывание, после оказанной помощи женщина пошла на поправку.

Ранее в Москве «благодаря» тараканам нашли умершего жителя. 64-летний мужчина долгое время не выходил из квартиры. Оттуда поползли тараканы. Оказалось, что тело пролежало в квартире три месяца.