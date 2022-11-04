14:14, 04 ноября 2022
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В Москве благодаря тараканам нашли тело умершего жителя
В Москве труп умершего жителя обнаружили «благодаря» тараканам. Отвратительные создания поползли из квартиры после смерти мужчины.
Тело умершего жителя обнаружили на северо-западе Москвы. В полицию обратились соседи.
Они рассказали правоохранителям, что мужчина давно не выходит из квартиры, кроме того, из жилья ползут тараканы.
Вскрыв дверь, стражи порядка увидели тело 64-летнего хозяина. Оно пролежало в квартире три месяца, произошла естественная мумификация.
Полицейским предстоит установить причины смерти.
ФОТО: Freepik.com