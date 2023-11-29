Врачи рассказали, как спасли пациента с пулей в глазу: понадобился магнит

В больнице Набережных Челнов врачи достали пулю из глаза мужчины с помощью магнита. Пациент получил травму случайно, и в итоге чуть не остался без глаза, но все обошлось благодаря профессионализму медиков. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Житель получил выстрел в глаз из травматического пистолета с близкого расстояния. Он не сразу обратился за помощью, а только через несколько часов после случившегося. Все это время мужчина терпел сильную боль.

«Пациент поступил с контузией глаза тяжелой степени под утро. Осложнялось состояние высоким давлением», – поделилась офтальмолог Анна Мазынская.

По ее словам, врачи сделали компьютерную томографию, установили, где именно находится инородное тело и подготовились к операции. Они выяснили, что внутренние оболочки глаза у пациента сильно повреждены. Уже через полтора часа операция была завершена. Врачам удалось удалить пулю с помощью магнита, восстановить нижнюю прямую мышцу глаза и ушить рану.

Специалист отметил, что операция была сложной, так как металлическая пуля пробила все оболочки глазного яблока и осталась в стекловидном теле. Несмотря на это, врачам удалось сохранить глаз мужчине, они надеются, что зрение восстановится. Теперь пострадавшего ждет реабилитация.

Ранее мы писали о том, как в Пушкино врачи вытащили зубочистку из мочевого пузыря пациента.