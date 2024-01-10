Врач осмотрел ребенка блогера Косенко после видео с полетом в сугроб

Ребенка блогера Сергея Косенко, который снял видео с двухмесячным сыном, бросив его в сугроб, проверил врач. Об этом сообщил адвокат семьи.

Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Собеседник рассказал, что ребенок не получил каких-либо повреждений, он в порядке. На вопрос, зачем врач искал травмы, адвокат не смог ничего ответить. Напомним, что Косенко утверждал, будто на видео кукла. Также остается непонятным, зачем семья вызывала врача.

Адвокат продолжает настаивать, что малыша не бросали в сугроб.

Ранее Косенко извинился за видео с полетом ребенка в сугроб. Он объяснил, что смонтировал видео и по-настоящему не кидал сына – кукле якобы было приделано лицо малыша. Блогер считал свою задумку забавной, а после новости о возможном возбуждении уголовного дела понял, что это было плохой идеей. Косенко назвал себя мастером вирусного контента и признался, что ролик делался для хайпа.