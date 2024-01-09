Бросивший в снег двухмесячного сына блогер Косенко публично раскаялся на фоне новостей о возбуждении уголовного дела

Блогер Сергей Косенко публично извинился перед поклонниками за то, что бросил двухмесячного сына в сугроб и записал это на видео. Обращение к фанатам он записал после того, как появились новости о возможном возбуждении уголовного дела.

На личной странице в социальной сети Косенко опубликовал пост, в котором объяснил свой поступок и попросил за него прощение. Он отметил, что является мастером вирусного контента, поэтому сделал ролик ради хайпа. Однако по-настоящему сына в снег он не кидал. По его словам, в сугробе была кукла, а при помощи монтажа он приделал ей лицо своего ребенка.

Несмотря на то, что еще недавно Сергей не оправдывался перед поклонниками и считал свою задумку забавной, теперь он понимает, что не должен был набирать просмотры подобным способом.

«Приношу извинения всем тем, кто буквально воспринял это видео и кому оно эмоционально навредило – я не хотел принести вам вред. Сейчас понимаю, что это была плохая идея, поэтому приношу извинения», - написал блогер.

Напомним, что после публикации скандального видео глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ранее Тина Канделаки осудила блогера Сергея Косенко, бросившего сына в сугроб.