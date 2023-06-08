Врач из Великобритании год поил несовершеннолетнюю пациентку кофе со своей спермой

В Великобритании попал под суд 55-летний врач, который в течение года готовил для своей несовершеннолетней пациентки кофе с добавлением спермы. После ареста мужчина свою вину не признал и заявил, что его семя попадало в напиток случайно. Об этом сообщило издание The Daily Mirror.

По информации источника, что-то подозрительное в угощениях доктора девушка заметила практически сразу. Ее сильно смутил солоноватый привкус у кофе, и она вылила его в туалете, заметив на дне какой-то вязкий осадок. После этого в течение года она предпочитала избавляться от предлагаемых медиком напитков. Но изучением «таинственного ингредиента» занялась только спустя 12 месяцев, так как заметила у специалиста емкость, в которую обычно собирают образцы спермы.

Получив от врача очередной кофе, она отправилась в уборную, вылила его, сфотографировала субстанцию на дне и собрала в баночку для анализов. Образец британка передала в полицию, где провели экспертизу и выявили, что осадок в напитке – это семя сотрудника клиники. В итоге его арестовали, но при задержании мужчина своей вины не признал.

По заявлению доктора, он действительно мастурбировал в туалете, но специально свои выделения никуда не добавлял. Он отметил, что они могли попасть в кофе случайно с его рук. Также адвокат медика подчеркивал, что его подзащитный не испытывал никакого сексуального влечения к своей несовершеннолетней пациентке. Однако эта версия сторону обвинения не удовлетворила.

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