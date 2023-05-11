«Это часть меня»: стримерша из США приготовила пасту со своим коленом и угостила бойфренда

Жительница США, широко известная в Сети благодаря прямым трансляциям, скормила бойфренду часть своего тела. В подобном блюде 30-летняя женщина не увидела ничего плохого, так как, по ее мнению, люди едят большое количество разнообразного мяса – и это считается совершенно нормальным.

Как стало известно изданию Daily Star, Пола Гону, имеющая 228 тысяч подписчиков на Twitch, недавно перенесла операцию на колене. Ей удалили часть мениска и предложили сохранить ее на память. Американка возражать не стала и забрала домой баночку с отрезанным кусочком себя. Однако хранить склянку она не собиралась. Вместо этого она решила приготовить ужин с необычным ингредиентом. Женщина сделала пасту болоньезе и добавила туда «сувенир» из больницы.

Блюдо Пола съела сама и угостила им своего любимого мужчину. «Я сказала, что хочу съесть кусок мениска, потому что это часть меня, и я хочу вернуть его обратно», - объяснила свой поступок Гона.

После афиширования всей этой истории стримерша подверглась критике в Сети. Пользователи стали писать, что есть части своего тела, да и в принципе человеческие хрящи и мясо – это противоестественно. Однако сама Пола ничего криминального в этом не видит. О реакции же парня на блюдо она рассказывать не стала.

Ранее в Великобритании мужчина трижды сверлил себе череп, чтобы заставить «мозг дышать». Последняя попытка увенчалась успехом, и он рассказал о своих ощущениях.