Вплоть до суда: 5 имен, которые запрещено давать новорожденным

Еще во время беременности будущие мама и папа начинают думать над тем, как же назвать ребенка. Некоторые предпочитают классические имена, а кто-то любит экспериментировать. Все чаще родители ищут что-то такое, чтобы другие знакомые переспрашивали и удивлялись. Вот только, как оказалось, предел фантазии все же есть, и он даже обозначен в определенном «черном списке».

Адольф-Гитлер

В каждой стране есть свои запретные имена, за которые граждане могут даже попасть под суд. Так, например, нельзя, чтобы малыш был Адольфом-Гитлером. По понятным причинам. Причем отказ родители могут получить и на простого «Адольфа», но не так часто. Зато в обществе ребенок точно подвергнется осуждению и насмешкам от сверстников.

Анус

Когда-то это было классическое датское имя, пока местные власти не поняли, как оно звучит на других языках. Так что теперь именно в Дании назвать так малыша нельзя. А в других государствах желающих не особо много.

Змея, Медведь

Эти имена запрещены в Малайзии и ряде азиатских, арабских стран. Дело в том, что ребенка там нельзя идентифицировать с животными. Но при этом в России, например, такое не возбраняется.

Нутелла

За Нутеллу, как бы это не звучало, можно вполне реально попасть под статью, так как это официальное зарегистрированное название известной компании. То же относится и, например, к Икее. Все дело в авторских правах, которые обойти крайне сложно. Но если уж очень хочется, то родители могут, например, убрать одну букву «л», и тогда это уже не будет плагиат.

Иуда

Как и с Адольфом-Гитлером, объяснений здесь не требуется. В Швейцарии это запрещено законом. То же касается и других имен похожих имен. Так, нельзя назвать ребенка Иисусом. Как-то в Греции родители долго пытались записать именно это имя в свидетельство о рождении, судились с властями, но все-таки ничего не вышло.

Ранее стало известно, что пара из Франции решила назвать ребенка Аидом и попала под суд.