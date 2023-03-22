«Мы не дураки»: родители из Франции судятся с властями за право назвать сына Аидом

В сентябре 2022 года у молодых родителей Кристины Дегре и Родриго Веласкеса из Франции родился первенец. Вот только мальчик до сих пор официально не имеет никакого имени, так как паре власти страны запретили называть сына так, как они хотят, а именно Аидом.

Кристина и Родриго посчитали, что имя верховного Бога смерти и подземного царства мертвых в древнегреческой мифологии звучит очень красиво. Их не смутила его история, а также ассоциации, которые могут возникнуть у общества, поэтому они решили именно его вписать в свидетельство в рождении. Примечательно, что в роддоме сотрудники поддержали супругов, а вот в мэрии нет. Как только Дегре и Веласкеса пришли регистрировать нового гражданина Франции, им было отказано.

Молодых людей крайне возмутил ответ властей, так как только они могут решать, как назвать своего сына. Тем более, что, по их мнению, Аид – нормальное имя, и вот, например, Люцифер или Сатана – нет.

«Мы не дураки [чтобы так называть ребенка]», ― заявили Кристина и Родриго в свое оправдание.

Супруги сдаваться не стали и пошли в суд, несмотря на то, что по закону Франции им вполне могли отказать, если имя в дальнейшем может пагубно сказаться на жизни ребенка. Заседание состоится уже 4 апреля. Тогда и будет ясно, будет ли новый французский гражданин Аидом или же нет.

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