Волгоградец продолжит добиваться от ЦУМа доставки вещей не дороже 129 рублей

Житель Волгограда продолжит добиваться от ЦУМа доставки 19 товаров, которые в 2021 году он заказал по цене от 19 до 129 рублей. В другом случае он собирается требовать от магазина компенсации убытков, но уже по рыночной цене вещей.

Подробности сообщает РИА Новости.

Мужчина дал магазину «разумный срок». При отказе передать вещи он будет защищать права путем подачи новых исков о передаче товаров или возмещении убытков.

Напомним, мужчина купил вещи по цене в 846 раз дешевле их реальной стоимости. Это случилось после технического сбоя. Магазин сначала списал деньги, а потом вернул средства. Россиянин обратился в суд, требуя покупки.

Он прошел суды трех инстанций – все встали на сторону магазина. Однако предыдущие решения отменил Верховный суд: по его решению, продавец был не вправе изменить цену, объявленную при оформлении заказа. Дело рассматривалось заново.

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