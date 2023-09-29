Евгений Плющенко взял кредит на пять лет, чтобы купить премиальную иномарку

Фигурист Евгений Плющенко приобрел микроавтобус Mercedes-Benz V-класса. Стоимость машины составляет от 15 до 20 млн рублей. Чтобы купить премиальную иномарку, он был вынужден взять кредит.

Об этом сообщает Life.ru.

Кредит взят Плющенко на 5 лет. Процентная ставка по нему составляет 14%.

Автомобиль оформлен в залог банку. Если кредит не будет выплачен, то машину заберут.

Ранее сообщалось, что фигурист Роман Костомаров приобрел премиальный кроссовер китайского бренда. Его стоимость – 5 млн рублей.

В автосалон Костомаров оправился с супругой Оксаной Домниной. Именно она будет водить машину. Автомобиль имеет опцию открытия с помощью сенсорной кнопки. Костомаров не теряет надежды, что и сам однажды сядет за руль.