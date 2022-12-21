Война за еду: женщина повесила на холодильник замок из-за объедавшего ее мужа

На Reddit периодически появляется много интересных историй. Одна из таких была рассказана беременной женщиной, которая устроила настоящую войну с мужем за еду. Пользовательница отметила, что супруг постоянно ел ее закуски и последней каплей стала пропажа ее любимого мороженого.

Женщина находится на третьем месяце беременности, поэтому постоянно испытывает усталость и тягу к определенным продуктам. Чаще всего ей хочется пиццу, соленья, апельсины, виноград, дыню, попкорн, куриную лапшу и сыр. Несколько раз в неделю она ездит в магазин, закупается всем необходимым и потом наслаждается вкусностями на протяжении нескольких дней. Но в последнее время она стала замечать, что ее лакомства постоянно исчезают.

Пользовательница рассказала, что начала подозревать мужа, но он все отрицал. Мужчина лишь сказал, что ей нужно покупать больше еды, чтобы она так быстро не заканчивалась. Но беременная не смогла проигнорировать, что в один из дней из холодильника пропало ее любимое неаполитанское мороженое. Причем съедена была именно клубничная часть, которую она обожает.

Решив действовать кардинальным способом, женщина ничего не сказала мужу и заказала второй холодильник, после чего повесила на дверцу замок. Предполагалось, что им будет пользоваться только она, и это позволит ей сохранить все свои вкусняшки. Однако муж оказался недоволен таким поворотом событий. Он заявил, что супруга совершила крупную покупку без его ведома и начала настоящую войну из-за еды.

На форуме пользователи поддержали автора поста. Они посчитали мужчину эгоистом и сказали, что он должен сам обеспечивать себя едой.

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