Сообщение с того света: дед решил разослать благодарности близким на своих похоронах

Необычная история была рассказана одним из пользователей Reddit. Его дедушка перед смертью решил разыграть родственников и разослать им сообщения с благодарностями за посещение его похорон. Помочь с осуществлением плана он попросил своего внука.

Сначала просьба пенсионера показалась молодому человеку странной и поставила его в тупик. По его словам, дедушка заявил, что умрет, поэтому решил совершить «последнюю шалость». Он хочет, чтобы внук взял его телефон и в момент погребения его тела разослал всем собравшимся на траурном мероприятии сообщения. В них должны содержаться благодарности за посещение от лица покойного.

Пока коварный план деда-пранкера еще не осуществился, и его внук не знает, следует ли ему помогать родственнику. С одной стороны, ему бы хотелось исполнить последнюю просьбу дедушки, но с другой, но не желает пугать остальных близких во время траура.

На форуме пользователи пришли в восторг от замысла умирающего и сказали, что молодой человек обязан ему помочь. По их словам, знакомые с его дедушкой должны понимать, какой он шутник, поэтому воспримут сообщения с юмором. Кто-то даже предложил пенсионеру записать заранее голосовые сообщения. Они позволят родственникам понять, что пранк не принадлежит внуку.

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