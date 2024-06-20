Внучка советского художника может занять место пресс-секретаря Белого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Медиавойны».

Новым пресс-секретарем Республиканской партии США стала 28-летняя Элизабет Пипко. Девушка является внучкой советско-американского художника Марка Клионского, который жил в Америке с 1974 года в эмиграции.

Сама Элизабет Пипко занималась фигурным катанием, однако в 15 лет оставила спорт, после этого она работала моделью — обложки с ней публиковали такие журналы, как Maxim, Harper’s Bazaar, Grazia, DT и Esquire.

В случае победы Дональда Трампа на выборах президента в США, Пипко станет первым пресс-секретарем Белого дома с советскими корнями.

Известно, что муж модели также работает в избирательном штабе Дональда Трампа.

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