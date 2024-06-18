Пластический хирург предположила у Джо Байдена опасную болезнь

Пластический хирург из Лос-Анджелеса Шейла Назарян допустила, что у президента США Джо Байдена может быть болезнь Паркинсона. Об этом медик сообщила в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter — прим.).

По мнению специалиста, подобное замирание, маскообразное лицо, слабые движения рук и редкое моргание, могут быть вызваны центральным неврологическим расстройством, таким как болезнь Паркинсона.

«Если бы это был обычный пожилой человек, я бы не стала об этом писать. Однако очевидная слабость нашего главнокомандующего — это угроза национальной безопасности», — написала пластический хирург.

Врач также отметила, что в настоящий момент США нуждаются в «лидере, излучающем силу и мощь», который сможет обеспечить безопасность границ, снижение налогов, уменьшение инфляции, сокращение государственных расходов и «здравый смысл».

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