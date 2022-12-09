Власти США выдали школьнице лицензию на содержание единорога и рассказали, как его содержать

В Лос-Анджелесе управление по контролю за животными выдало необычную лицензию маленькой гражданке США. Девочка получила бумагу, которая теперь позволит ей легально содержать дома единорога. Правда, нужно выполнить целый ряд условий, после которых несколько раз подумаешь перед тем, как заводить сказочного зверя.

Юной американке Мадлен необходимо соблюдать пять обязательных пунктов. Она должна будет предоставлять животному уход, соответствующий правилам, приписанным в кодексе округа Лос-Анджелес. Но кроме них, девочка обязана регулярно обеспечивать единорогу доступ к солнечному и лунному свету, а также радуге.

В рационе питания единорога должен быть обязательно арбуз, а также девочке необходимо полировать его рог мягкой тканью не реже одного раза в месяц. Еще в управлении отметили, что блески, которые Мадлен решит использовать, чтобы украсить единорога, должны быть нетоксичными и биоразлагаемыми.

Пока девочка еще не завела животное, но это у нее в планах, поэтому она и решила заранее позаботиться о лицензии.

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