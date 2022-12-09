В Канаде собака геймера сгрызла джойстик и совершила несколько покупок в Watch Dogs

Житель канадского города Калгари рассказал о необычной проблеме, которая произошла по вине его собаки. По словам мужчины, питомец по имени Зои погрызла его геймпад и совершила несколько покупок в PlayStation Store. Об этом сообщает портал Mobile Syrup.

Дэвид Мерфи вспоминает, как зашел в комнату и застал годовалого любимца за поеданием джойстика от PlayStation DualShock 4. Он отнял геймпад, но после обнаружил множество уведомлений о покупках в игровом магазине.

Сначала житель Канады решил, что его аккаунт взломали и обратился в службу поддержки. Но сотрудники рассказали, что покупки были совершены с его геймпада, который находится дома. Мерфи понял, что Зои грызла кнопки на контроллере и «покупала» предметы.

По иронии судьбы, покупка состояла из предметов для игры Watch Dogs, в названии которой есть слово «собаки». В PlayStation вошли в положение геймера и вернули ему сумму. Мужчина установил пароли на аккаунте, чтобы Зои точно не смогла потратить деньги.

Ранее мы писали, как в Индии 24 слона выпили годовой запас индейского ликера и уснули в лесу.