Вход только голым: в Латвии посетителей спектакля обязали прийти обнаженными

Согласно условиям международного фестиваля современного танца Time to Dance 2023, который должен пройти в Латвии с 12 по 17 июня, все зрители должны быть полностью обнаженными.

Об этом сообщает портал «Утренний кофе».

Раздеваться зрителям предлагают на входе, в вестибюле Рижского музея театра им. Эдуарда Смильгиса. Сами артисты тоже будут выступать без одежды. При этом посетителям разрешено взять полотенца для сиденья.

Спектакль для голых называется «Позвольте мне увидеть природу». Главные роли исполняют Золтс Варга и Марта Ладзянски из Венгрии.

Напомним, первый нудистский спектакль прошел в Париже в 2019 году. Он назывался «Обнаженный и одобренный» и был поставлен на сцене Зеркального Дворца. Кстати, посетили это мероприятие 300 человек.

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