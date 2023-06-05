«Пора лечиться»: Анна Нетребко в смирительной рубашке ошарашила неожиданными новостями

51-летняя оперная певица Анна Нетребко показала фото из лечебницы. Артистка сняла себя на фоне аппарата, похожего на МРТ.

Нетребко подписала фото: «Просто проверка организма». При этом артистка улыбалась и сияла.

Пользователи Сети оставили следующие комментарии: «Смирительная рубашка ей к лицу», «Давно пора лечиться». Мнения людей приводит издание Экспресс газета.

В декабре мы писали, что Нетребко попала в больницу. Ей стало плохо после двух спектаклей. Артистку госпитализировали в парижское медучреждение.

Там Нетребко пробыла 6 дней. Она уточняла, что лежала с перитонитом. Позже Нетребко заразилась гриппом и, по ее признанию, не могла ни ходить, ни говорить.