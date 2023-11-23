Вещь вернут владельцу: пиджак Жириновского никто не захотел покупать на торгах за 200 тысяч
Пиджак Владимира Жириновского не продали на торгах и вернут владельцу.
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Пиджак политика Владимира Жириновского сняли с торгов в Санкт-Петербурге - оказался никому не нужен. Лот выставляли по цене 200 тыс. рублей. Вещь сняли с торгов и вернут владельцу.
Детали узнал сайт mk.ru.
Торги проходили 23 ноября. Вещь числилась под номером 179. Ее продавали вместе с подписью политика на сопроводительном письме.
«Пиджак не продан. Никто не подал предложения по стартовой цене в 200 000 рублей», - рассказала изданию сотрудница Российского аукционного дома (РАД – прим.) Наталья Сашко.
По ее словам, стоимость пиджака предложили эксперты: они ориентировались на цену аналогичных лотов на других торгах.
Известно, что пиджак был разыгран Жириновским среди зрителей перед новым 2021 годом. Победителем оказался житель Подмосковья по имени Сергей. В добавок он получил письмо от Жириновского с поздравлением. Весной 2021 года подарок нашел получателя – вручение показали на ТВ.
Ранее в РАД рассказывали о состоянии пиджака.