Пиджак Владимира Жириновского выставили на торги: известна стартовая цена вещи

В Санкт-Петербурге выставили на торги пиджак политика Владимира Жириновского. Стартовая цена вещи – 200 тыс. рублей.

Подробности приводит Фонтанка со ссылкой на сообщение Российского аукционного дома.

Торги пройдут 23 ноября. На них выставлены 224 лота. Под номером 179 идет пиджак Жириновского с сопроводительным письмом на бланке депутата Госдумы с личной подписью политика.

Издание сообщает, что Жириновский разыграл пиджак среди зрителей партийного телеканала перед новым 2021 годом. Приз получил житель Подмосковья – в марте 2021 года подарок приехал к нему, а сейчас пиджак выставлен на продажу.

В РАД сообщили, что на одежде «есть следы бытования». Вещь сохранилась «в хорошем состоянии».

На торгах также выставят пуанты балерины Майи Плисецкой с ее автографом. Стоимость лота начинается от 70 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров купил картину «Примадонна». Стоимость произведения искусства составила 700 тыс. рублей.