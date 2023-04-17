В Якутии сотрудник «Почты России» выписал себе премии в 41 миллион рублей и попался

В Якутии задержали руководителя группы расчета зарплаты якутского управления АО «Почта России» за мошенничество. Россиянин на протяжении долгого времени выписывал себе огромные премии. Общая сумма превысила 41 миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Схема мужчины заключалась в том, чтобы с помощью программного обеспечения незаконно добавлять к своей зарплате дополнительные выплаты за хорошую работу. Однако действия ловкача не прошли незамеченными. В итоге им заинтересовалось ФСБ. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и выдвинули россиянину обвинения.

После задержания мошенника отпустили под подписку о невыезде. В ходе расследования удалось установить, что всю украденную сумму вернуть не получится, так как мужчина успел часть денег потратить.

Ранее в Петербурге в третий раз вызвали в суд россиянку за пьяное вождение. На заседание женщина пришла в нетрезвом виде и стала просить, чтобы ее отпустили домой к стиральной машине. В итоге ее приговорили к году и 10-ти месяцам лишения свободы.