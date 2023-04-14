Трижды осужденная за пьяное вождение петербурженка пришла нетрезвая в суд и попросилась к стиралке

Петроградский суд Петербурга приговорил к году и 10-ти месяцам лишения свободы женщину-водителя за езду в нетрезвом виде. Ловили нарушительницу «под градусом» за рулем до этого уже дважды. Ей были назначены административное наказание и исправительные работы. Однако отказаться от спиртного это ее не заставило. Более того, в зал суда петербуженка также пришла пьяная и озвучила весьма странную просьбу. Об этом сообщает издание 78.ru.

Поймана женщина была еще 23 октября. Из-за ее пристрастия к алкоголю произошло ДТП. Полицейские обнаружили, что у нее в крови на момент аварии было 0.278 мг/л спирта. Также она уже давно была лишена прав.

В ходе выяснения обстоятельств удалось установить, что россиянка состояла на учете с синдромом зависимости от алкоголя. У нее есть ребенок, но он проживает не с ней, а с бабушкой и дедушкой в Краснодарском крае.

Примечательно, что на заседании суда по делу женщина сильно просила отпустить ее домой. Однако в тяжелой ситуации она вспомнила вовсе не о семье. Петербурженка хотела вернуться к бытовой технике. Особенно ее ждала стиральная машинка.

Вину подсудимая признала и с наказанием согласилась. А ее автомобиль был конфискован в пользу государства.

Ранее в Нижнем Тагиле поймали женщину «закладчицу», которая ходила по городу с кошкой в костюме младенца, чтобы не вызывать подозрений.