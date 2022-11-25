В Воронеже извращенец в тельняшке проник в чужую квартиру и мастурбировал над спящим хозяином

В Воронеже местные жители рассказали о мужчине, который вломился в чужую квартиру и удовлетворил себя, стоя над спящим хозяином. Онанист попал на камеры в подъезде.

Инцидент произошел утром 24 ноября. Жители многоквартирного дома в микрорайоне Шилово рассказали о дебошире, который в обнаженном виде проник в подъезд, после чего зашел в одну из квартир, которая оказалась не закрыта.

Хозяин апартаментов сообщил, что спал, когда услышал какие-то звуки. Открыв глаза, он увидел, что над ним стоит посторонний мужчина и онанирует. Пострадавший тут же выгнал извращенца, и тот скрылся.