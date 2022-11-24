На фоне кризиса провинциальные проститутки заполонили Питер

В связи с финансовым кризисом в Санкт-Петербурге наблюдается рост рынка нелегальных секс-услуг. Отмечается, что представительницы древней профессии едут в северную столицу, потому что там можно хорошо заработать своим ремеслом. Теперь местные эскортницы стали чувствовать конкуренцию.

По данным МВД, за последние полгода было возбуждено более 300 дел, касающихся секс-работниц. И число преступниц продолжает расти.

Отмечается, что в анкетах многих проституток теперь все чаще стала встречаться строка в описании «в Петербург приехала на днях». Все больше провинциальных девушек перебираются в город, и тем самым забирают работу у местных «жриц любви». Петербургские проститутки жалуются – им приходится буквально отбивать каждого клиента у приезжих.

Ранее раскрепощенная жительница Санкт-Петербурга устроила стриптиз прямо в магазине. Правда, перфоманс никто не оценил.