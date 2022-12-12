В Великобритании мужчина стал миллионером, продавая свои грязные трусы

25-летний Кертис Гиббс долгое время работал в супермаркете и пытался преодолеть финансовые трудности, пока не открыл для себя новый прибыльный вид деятельности. Оказалось, что в Интернете полно желающих купить его грязные трусы и заплатить за это огромные деньги.

На своем прежнем месте работы в магазине молодой человек получал около 1,3 тысячи фунтов стерлингов (99 тысяч рублей) в месяц. Этого ему катастрофически не хватало на жизнь. Он брал кредиты и постоянно беспокоился о деньгах. Поэтому в скором времени Кертис решил найти подработку в Интернете и наткнулся на странные запросы: люди были готовы платить ему деньги за его нижнее белье и не только. Мужчина рассказал, что в Сети очень много желающих удовлетворить свои фетишистские наклонности, и это очень прибыльный бизнес.

Сначала он продавал свое грязное нижнее белье, затем воду, в которой мылся, старые кроссовки. Однажды один парень захотел, чтобы Кертис выпил газировку, рыгнул в банку, после чего закрыл ее и отослал ему.

Работа оказалась очень прибыльная, и вскоре мужчина уволился из супермаркета. Теперь он оборудовал дома целую комнату под свой новый бизнес и зарабатывает на нем около 22 тысяч фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей). Семья полностью поддерживает его в этом начинании, так как видит, что он стал больше получать, и это делает его счастливым.

Ранее бизнесмен лишился более €30 тысяч во время оргии.