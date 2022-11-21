В «Ведьмаке 3» пришлось смягчить тряску груди чародейки Трисс

Тестировщица The Witcher 3: Wild Hunt рассказала в социальной сети, что из-за нее грудь персонажа Трисс Меригольд стала меньше трястись при передвижении.

Признание произошло в рамках необычного флешмоба, который запустили разработчики игр. Теперь они стали раскрывать секреты пользователям, связанные с их работой.

По словам девушки, она тестировала видеоигру и заметила, что грудь чародейки Трисс слишком нереалистично трясется при ходьбе и беге. Она рассказала, что при развороте персонажа на 180 градусов, ее грудь продолжала двигаться еще секунд 15. Об этом моменте она сообщила разработчикам, и его исправили.

В Сети после признания тестировщицы отметили, что этот баг можно было и не трогать, ведь они были бы не против посмотреть на долго трясущуюся грудь чародейки. Однако многие пользователи похвалили девушку, ведь благодаря тому, что она заметила этот недочет, героиня в видеоигре стала реалистичнее.

Ранее стало известно о разработке шлема виртуальной реальности, благодаря которому можно будет убить игрока.