ШОК: Компьютерные игры научились убивать людей

Инженер и программист Палмер Лаки разработал концепт шлема виртуальной реальности, который может убить игрока.

«Сама по себе мысль полностью синхронизировать реальную жизнь и свой виртуальный образ меня давно уже завораживала. Игровые ставки моментально поднимаются до максимума, что, в свою очередь, дает возможность кардинально переосмыслить и свою жизнь и внутриигровые механики», - холоднокровно комментирует сове изобретение Лаки.

Ничто не делает игру такой реальной, как наличие (если угодно, угроза) её реальных последствий.

Это область механики видеоигр, которая никогда не исследовалась, несмотря на долгую историю реальных видов спорта с аналогичными ставками».

Изобретение под названием NerveGear представляет собой новейшую гарнитуру Quest Pro, в основании которой установлены три заряда взрывчатки.

Если на экране возникает датчик, символизирующий недостаток здоровья в игре, заряды активируются, убивая игрока в реальности.

Кроме того, Лаки пообещал присовокупить к устройству блокиратор, который сделает невозможным снятие или уничтожение гарнитуры.

Опомнившись, инженер-убийца подчеркнул, что концепт игрушки не более чем образец современного провокативного искусства.