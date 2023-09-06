В Тюмени ребенок впал в кому из-за обычной ветрянки

В одну из больниц Тюмени поступила маленькая пациентка, у которой из-за ветрянки начались серьезные осложнения. Заболевание спровоцировало развитие сепсиса, и ради спасения ребенка его пришлось ввести в медикаментозную кому. Об этом сообщает «Российская газета».

Как стало известно, четырехлетняя девочка подцепила ветрянку. Обычно она протекает у маленьких детей без каких-либо проблем, но иногда встречаются осложнения. Так произошло и с этой малышкой. Весной 2023 года она поступила в клинику с некротической флегмоной бедра, которая привела к сепсису. Данный диагноз является довольно редким, всего за год с ним поступают около 2-4 пациентов.

Когда девочку доставили в больницу, ее состояние уже было тяжелым. Именно поэтому было решено ввести ее в кому и подключить к аппарату ИВЛ. Врачи назначили ей вазопрессорную поддержку, антибактериальную, инфузионную и симптоматическую терапии. Все это должно помочь спасти жизнь ребенку. Сейчас за пациенткой ведется постоянное наблюдение.

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