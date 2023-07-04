В Таиланде женщина ожила по дороге на собственное погребение

В Таиланде жительница Удонтхани вернулась к жизни прямо по дороге на свое погребение. Отмечается, что 49-летняя женщина серьезно и тяжело болела, и в какой-то момент ее сердце остановилось. Однако похоронить ее не успели, так как она вновь неожиданно задышала. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Диагноз Чатафон неизвестен, но она долгое время пыталась с ним справляться. После очередного дня лечения врачи сделали вывод, что осталось ей совсем недолго. Тогда мама женщины решила отвезти ее домой, так как это было ее желание. Но доехать они не успели. Примерно на полпути родительница зафиксировала остановку сердца у своего ребенка.

Убежденные в смерти Чатафон родные организовали церемонию прощания, которая так и не состоялась. По дороге к месту погребения женщина, чье дыхание остановилось, вдруг ожила. Потрясенная мать сразу же доставила ее в больницу. На данный момент Чатафон находится в клинике под присмотром медиков.

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