Британец перепутал простуду с сепсисом и лишился обеих ног

В Великобритании мужчина перенес две ампутации и лишился ног, перепутав диагнозы. Оказалось, что он принял развивающийся сепсис за обыкновенную простуду. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Ухудшение состояния здоровья британец почувствовал еще в марте. Он выявил у себя, как ему казалось, несерьезные симптомы, поэтому решил не обращаться к врачам и заняться самолечением. Он принял парацетамол, однако это не помогло. Тогда вмешалась его супруга. Она вызвала бригаду скорой помощи, а приехавшие медики настояли на госпитализации.

В больнице врачи провели обследование и обнаружили у мужчины сепсис, а также стрептококк группы А и правостороннюю пневмонию. Вскоре его состояние стало стремительно ухудшаться. У него начали отказывать внутренние органы, и было решено подключить его к аппаратам жизнеобеспечения.

От комы пациент очнулся спустя две недели. Получив от него согласие на операцию, хирурги провели ампутацию его обеих ног. Теперь его нижние конечности заканчиваются чуть ниже колена.

Как признался сам мужчина, его жизнь сильно изменилась после случившегося. Теперь его сердце работает только на 34 процента, и из-за риска преждевременной смерти он старается проводить все свободное время с семьей и близкими.

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