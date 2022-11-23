В Таиланде начали патрулировать пляжи, чтобы спасать туристов от трансвеститов

В Таиланде на пляжах Паттайи начала работать полиция. Правоохранительные органы преследуют компании трансвеститов, чтобы защитить от них туристов.

Патрули организовали в связи с участившимися кражами и нападениями на приезжих. На пляжах работают не только сотрудники туристической полиции, но и волонтеры. Заметив трансвеститов, они сообщают об их местонахождении, после чего на задержание приезжают профессионалы.

Отмечается, что в преддверии туристического сезона удалось поймать уже 35 человек. Их данные были занесены в полицейскую базу данных. С ними были проведены профилактические беседы, в ходе которых транссексуалов предупредили, чтобы они не собирались большими компаниями, не предлагали туристам секс-услуги и не совершали противозаконных действий.

Ранее стало известно, что на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре двое британских болельщиков попали в интересную ситуацию. Однажды вечером они вышли в поисках пива, а попали на вечеринку в дворец шейха.