Британские футбольные фанаты искали пиво, а попали на вечеринку во дворец шейха

В Катаре сейчас проходит Чемпионат мира по футболу 2022. В арабскую страну съехались болельщики со всего мира, чтобы поддержать игроков. Однако двое футбольных фанатов из Великобритании не подозревали, чем может обернуться для них поездка на турнир.

Один из болельщиков «Эвертона» Алекс рассказал, что вечером 19 ноября они с приятелем отправились на поиски пива. По пути им повстречались двое местных жителей, которые пообещали им достать алкоголь.

Молодые люди решили, что это невероятная удача, поэтому без доли сомнения прыгнули в машину новых знакомых. Но они и не думали, что пиво им предложат попить в настоящем дворце.

Британец поделился, что катарцы проводили их во дворец и показали экзотических обезьян, птиц и львов. На тот момент там проходила масштабная вечеринка, частью которой и стали приятели. Они делились кадрами оттуда в своих социальных сетях. На некоторых снимках видно, что болельщики находились в окружении катарцев, одетых в длинные тобы.

Позже футбольные фанаты узнали, что встретили на улице не простого местного жителя, а сына шейха.

Ранее известный футболист Криштиану Роналду дал откровенное интервью, в котором рассказал, как относится к своей популярности в Сети.