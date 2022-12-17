В Свердловской области вспыхнул ажиотаж на заморозку спермы

Спрос на донорскую сперму активно отмечается в Свердловской области. Уже 140 женщин применили услугу в этом году.

Ажиотаж со стороны мужчин, вероятно, связан с мобилизацией. Однако врачи предупреждают, что при печальном исходе их жены не смогут сделать «посмертную» репродукцию. Данный метод ЭКО имеет юридические запреты.

Также женщины поделились своими предпочтениями. По данным выигрывают голубоглазые блондины.

Ранее мы рассказывали, какое нижнее белье для мужчин портит качество спермы.