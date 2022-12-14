Долой такие трусы: уролог предостерег мужчин от этой модели нижнего белья

Уролог-андролог сети центров репродукции и генетики Гусейин Садыков рассказал, какие модели трусов предпочтительно носить мужчинам. Врач отметил, что неправильный выбор нижнего белья может сказаться на мужской репродуктивной системе, а это, в свою очередь, может вызвать проблемы с зачатием. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Казалось бы, как белье может повлиять на репродуктивную функцию? Очень просто. Чтобы процесс сперматогенеза (образования и созревания половых клеток) проходил без сбоев, в области яичек должна поддерживаться определенная температура, которая на несколько градусов ниже температуры тела», – объяснил эксперт.

По словам специалиста, при длительном ношении утягивающего белья из синтетических тканей, происходит перегревание яичек, что крайне негативно влияет на их функцию. Из-за этого может пострадать даже качество спермы.

Садыков рекомендует мужчинам не гонятся за модой, а выбирать свободные модели трусов из натуральных тканей.

Ранее мы писали о том, что ученые нашли «волшебную» мышцу, позволяющую худеть сидя. Научное открытие сделали профессор Марк Гамильтон (Marc Hamilton) из университета Хьюстона и его коллеги.