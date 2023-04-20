В Свердловской области пенсионерка 50 лет жила с огромной трехкилограммовой опухолью

Врачи второго хирургического отделения Свердловской областной клинической больницы №1 прооперировали 67-летнюю женщину с огромной опухолью брюшной полости. Отмечается, что пенсионерка прожила с ней около 50-ти лет. Об этом сообщили на сайте медицинского учреждения.

Образование появилось у россиянки еще в юном возрасте после удаления нефункционировавшей почки. Оно никак не беспокоило женщину, поэтому она даже не думала, что в какой-то момент ей придется вновь лечь под нож хирурга. Опухоль начала стремительно увеличиваться примерно шесть лет назад. Но к медикам пенсионерка обратилась только сейчас, так как возникла огромная шишка на животе.

После обследования врачи приняли решение о проведении операции. Они удалили опухоль, которая уже достигла трех килограммов, и сейчас пациентка чувствует себя намного лучше. По признанию специалистов, им еще не приходилось сталкиваться с такими большими размерами образований.

«Всегда существует риск, что со временем опухоль может трансформироваться в злокачественную, тем более при таком стремительном росте, какой наблюдался в данном случае. Кроме того, даже будучи доброкачественной, она могла вызвать серьёзные осложнения, так как все органы уже были смещены на другую половину живота», - прокомментировал один из хирургов больницы.

Через пять дней после операции женщину выписали. Она рассказала, что чувствует себя прекрасно, будто никогда опухоли и не было.

Ранее стало известно, что в Канаде мужчину прооперировали без его согласия и увеличили ему пенис. Теперь он намерен через суд требовать денежной компенсации от больницы.